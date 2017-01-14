Artık bir kongre merkezimiz olmalı

AK Parti kadrolarının, 2004 yılından bu yana bu kente defalarca söz verdikleri halde yapmadıkları çok önemli ve gerekli tesislerin başında gerçek anlamda bir Kongre Merkezi gelir.

Ne projeler, ne maketler gördük biz. Küre şeklinde Avrupa’nın bile kıskanacağı Kongre Merkezi yapılacaktı. Sinemalarda filmlerini, seçim öncesi vaat kataloglarında her yönden çekilmiş maket fotoğraflarını gördük. Ama hiç biri hayata geçmedi.

Sefa Sirmen, 1990’lı yıllarda Belediyenin o yok günlerinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ni yapmıştı. Bugün hala SDKM’nin tırnağı olabilecek ikinci bir salonu yoktur bu şehrin.

Adına “Kültür Merkezi” dedikleri düğün salonlarından bol bol yaptılar. Bu kentteki bütün alkollü mekânları yok etmek için özel çaba gösterirken, bayat kuru pastaların, kreması ekşimiş yaş pastaların ikram edildiği, 300-500 kişilik uyduruk salonları bize “Kültür Merkezi” diye yutturmak istediler.

Bu kentte iktidar partisi bile kongrelerini ya futbol stadyumunda, ya spor salonunda yapıyor. Modern, ferah bir gerçek kongre merkezine çok ciddi ihtiyaç duyuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Yer seçimi yapılmış. İzmit sahilinde, Sekapark 2’nci etabın batısında, Mannesmann Boru Fabrikası’nın boşaltılıp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne hibe ettiği alanda İzmit’in çok ihtiyaç duyduğu Kongre ve Kültür Merkezi yapılacak. Yer seçimini çok uygun buluyorum. Aslında yıllar önce Mannesmann bu araziyi Büyükşehir’e verip, taşınırken bu arazi için de ne planlar yapılmıştı. 5 yıldızlı oteller, aquaparklar söyleniyordu. Şimdi Kongre Merkezi yapacağız diyorlar.

İzmit’in yeni kongre merkezi için proje hazırlıkları son aşamaya gelmiş. 2-3 ay içinde ihaleye çıkılabileceği belirtiliyor. Ben bu yılın ortasına kadar ihaleye çıkılsın, razıyım. Hedef, 2019 yılı başında Mannesmann’dan boşalan alanda Kongre Merkezi’ni hizmete açmak, 2019 yılı Türkiye için seçim yılı olacak. AK Partililerin hedefi, 2019 yılı seçimleri için hazırlayacakları vaatler listesini bu yeni Kongre Merkezi’nde tanıtmak olsa gerek.

Ben takvimi işletmeye başladım. İzmit için çok önemli olan bu projenin, ihale sürecini, yapım sürecini, verilen vadeleri ben takip edeceğim.

KONSER VE TİYATRO SALONU OLMALI

Büyükşehir’in planladığı yeni kongre merkezi, büyük bir kapalı alana sahip olacak. En az 1500 kişinin rahatça oturabileceği büyük bir kongre salonu planlanıyor. Bunun yanı sıra küçük küçük pek çok salon düşünülüyor. Arapça, Osmanlıca isimlerin verileceği, tamamen alkolden arındırılmış birkaç tane de restaurant yapacaklar.

Oysa böyle bir kompleksin içinde gerçek manada bir konser salonuna, tiyatro-bale salonuna da ihtiyacı var şehrimizin. Hem yerel tiyatro gruplarının, hem ulusal özel tiyatroların gelip gösteri sunabileceği salonlar bulunmalı. 1500-2000 kişi kapasiteli gerçek manada konser salonları olmalı. Yeri geldiğinde Fazıl Say orada piyano konseri verebilmeli, yeri geldiğinde Sezen Aksu billur gibi sesiyle salonu inletebilmeli.

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Kongre ve Kültür Merkezi Projesi, bizim şehrimiz için çok geç kalınmış bir projedir. Ama büyük bir ihtiyaçtır. Bu nedenle heyecanlıyım. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr.Tahir Büyükakın bu proje ile özel olarak ilgileniyor. Umarım planlandığı süre içinde İzmit bu eseri kazanır.

Meclisi germek, amaca hizmet değil

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM’deki görüşmeleri sırasında büyük gerilim yaşanacağını ön görmek aslında Türkiye siyaseti ile bir parça ilgilenenler için hiç de zor değildi. Ama bu gerilimin, Meclis’te yumruklaşmaya, milletvekillerinin birbirinin boğazını sıkıp, birbirinin kafasına saksı fırlatmaya, Meclis kürsüsünü yıkmaya kadar varması gerçekten kaygı vericidir.

Anayasa değişikliği konusundaki tartışmalar, en geç bu ay sonunda Meclis’te bitecek. Artık hiç şüphe yok ki, Anayasa değişikliği teklifi 330’un üzerinde, 340 civarında oyla Meclis’ten referandum eşiğinde geçecek. Bu işin sonra sokakları var. Meclis’te gerilimi yükseltip, bu işi Türkiye’deki farklı görüşlere sahip insanlar arasında büyük bir kavga meselesi haline getirmek sokakların gerilimini de çok arttıracaktır.

GİZLİ OY KONUSU ABARTILIYOR

CHP’nin mevcut haliyle Meclis’te Anayasa değişikliğini engelleme gücü bulunmuyor. AK Parti ile MHP el ele vermişler. Bu teklifi geçirecek, Recep Tayyip Erdoğan’ı tek yetkili Devlet Başkanı yapmayı hedefleyen Anayasa değişikliği teklifini Meclis’ten geçirecekler.

CHP bağırıp çağırdıkça, CHP Meclis Genel Kurulu’nda ortalığı karıştıran; kavga çıkartan taraf gibi gözüktükçe, aslında Anayasa’yı değiştirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. AK Parti bu tabloyu çok iyi kullanıyor.

Anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle doğru veya yanlış olduğunu tartışmak ayrı bir şeydir. Aslında Meclis Genel Kurulu bu konuyu tartışırken muhalefet milletvekillerinin yaptığı konuşmaları izlerseniz, çok önemli uyarılar yaptıklarını göreceksiniz. Deniz Baykal’ın konuşmaları toplumun dikkatini çekiyor. Geçen gece, Meclis TV’yi açtım. Tesadüf Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin konuşmasına takıldım. İnce’nin muhalefet tarzını hiç beğenmeyen biriyim. Ama Anayasa değişikliği konusunda 10 dakikalık mükemmel bir konuşma yaptı.

CHP’nin halkı etkilemek adına bu şekilde muhalefet yapması çok daha doğru. Kafaya takmışlar, “Anayasa gizli oy emrediyor. AK Partililer oylarını göstere göstere kullanıyor” diye kıyamet kopartıyorlar. Elbette Anayasa’da yazılı bir kuralı çiğnemek, hele hele bu kuralları ülkeyi yönetenlerin, Bakanların, iktidar milletvekillerinin çiğnemesi hoş bir durum, güzel bir örnek değildir. Herkesin, Anayasa’da yazılı kurallara saygı duyması ve uyması esas olmalıdır.

Ama bu konu, bu kadar çok bağırıp, çağırmayı gerektirecek bir konu da değildir. CHP’liler, ellerinde başka koz kalmadığı için bu ipe sarılmış görünüyorlar. Gizli oy kuralı, herhangi bir durumda partisinin görüşünden farklı olarak bireysel bir görüş ortaya koymak isteyen milletvekillerini rahatlatmak için konulmuştur. Bir milletvekili, kabine girip, oyunu gizli kullanmak istiyorsa, buna kimse engel olamaz. Ama adam çıkmış, kürsüde bağıra bağıra bu değişikliği savunmuş. Sonra sıra oy kullanmaya gelmiş. Ne oy vereceği belli. Açık kullansa ne olur, kapalı kullansa ne olur. Aslında Anayasa’ya göre oyu gizli kullanması gereken kişilerin oylarını açık kullanıyor olmaları, bu işi yapanları küçük düşüren bir davranıştır.

CHP’lilerin bu durumu bahane gösterip, Meclis’te kürsüyü işgal etmeleri, ortalığı karıştırmaları, CHP’nin bu değişiklikleri engellemeye yönelik amacına hizmet etmiyor.

Toplumda giderek, “Aman şu Anayasa değişikliği de yapılsın, bitsin. Bakalım sonra ne olacak” yaklaşımı ağırlık kazanıyor. CHP’lileri sürekli bağırıp çağıran halk, zaten var olan “Bunlar bu devleti nasıl yönetecek?” kaygısını beyninde pekiştiriyor. Sakin sakin anlatsalar, meramlarını daha iyi anlatacaklar.

Hepsinden önemlisi, Meclis’te giderek artan bu gerilimin, şubat ayından itibaren sokaklara, meydanlara taşınması riskidir. Türkiye’nin artık olumsuzluklara, çatışmalara, kavgalara tahammülü kalmadı. Toplum huzur istiyor. Toplum, siyasetteki tartışmaların bitmesini, devletin sadece mevcut sorunlara eğilmesini bekliyor. Bu tablo içinde, CHP’nin mevcut muhalefet tarzı, nisan başı veya sonundaki olası referanduma giderken, “Hayır” oylarının değil, “Evet” oylarının oranının yükselmesine hizmet ediyor.