Artık esnaf kendi işini kendi yapıyor 

Gölcük’te bulunan, belediyeye ait olan Adnan Menderes İş Merkezi binasının, Belediye’nin kiracısı olarak faaliyet gösteren esnaflar, dertlerini, sıkıntılarını kimseye anlatamadılar. Artık belediyeden umudu kesmişler. Esnaflar el ele vererek, binadaki sorunlara kendileri çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yağmur yağdığı zaman balıkçıların bulunduğu alana su akıtan çatıdan işe başladılar. Su geçirmez malzeme ile çatıdaki kırık, çatlak bölümleri kapatıyorlar. Gölcük’ün merkezinde olan, içinde pek çok dükkanın bulunduğu Adnan Menderes İş Merkezi için artık Gölcük Belediyesi’nin de bir şeyler yapmasını istiyorlar.