Artık hedef ikincilik

Sancaktepe yenilgisiyle şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybeden Kocaelispor’da son üç maç için hedef ikincilik olup Play-Off için avantaj elde etmek.

Fikstürü iyi olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz 3’te 3 yapabilirse, bu hedefi yakalayabilir.

PLAY-OFF’TA AVANTAJ İÇİN

İçerdeki son iki maçta kaybedilen 5 puanın üzerine, dün Sancaktepe deplasmanından eli boş dönen Kocaelispor bitime 3 hafta kala şampiyonluk şansını matematiksel olarak yitirdi. Liderin 11 puan gerisine düşen Yeşil-Siyahlı ekip ayrıca grupta dördüncü sıraya geriledi. Lig bu şekilde biterse Kocaelispor’un üst lige çıkabilmesi için Altay ve Ankara Demir gibi iki dişli takımı saf dışı bırakması gerekiyor.

3’TE 3 YAPARSAK, OLABİLİR

Bu durum Yeşil-Siyahlı ekibin 2.Lig yolunu zorlaştıracaktır. Körfez yarı finalde muhtemel beşinci takım Çorum Belediye veya Gölcükspor ile oynayıp işini biraz kolaylaştırmak için ligi ikinci bitirmek istiyor. Bu durumda yarı finalin diğer eşleşmesinde Altay ile Ankara Demir birbirlerine düşecek. Kalan maçlara bakıldığında fikstür avantajına sahip Kocaelispor 3’te 3 yapabilirse lig ikinciliği hedefine ulaşabilir.