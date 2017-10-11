Artık kayıt altına alınacak

Bu kapsamda mevcutta bulunan 10 ekip içerisindeki Zabıta personelinde yaka kamerası bulunuyor.



GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK

Yaka kameraları zabıta personelinin dilenci, seyyar satıcı, trafik kontrolleri gibi denetimlerinde güvenlik, şeffaflık ve kanıt acısından önem taşıyor. Zabıta personeli dilenci ve seyyar satıcılara müdahale ettiği sırada yaka kamerasıyla görüntü kaydına başlıyor. Böylelikle müdahale sırasında görüntü kaydı yapılarak güvenlik ve şeffaflık sağlanıyor. Müdahale ve denetimlerde kameralar ile olası olumsuzlukların önüne de geçilmesi sağlanıyor.

TRAFİK ZABITA İÇİN KANIT

Büyükşehir Zabıta ekipleri sorumluluk alanları içerisinde, özellikle çarşı ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde park yasağına uymayan araçlar için işlem yapılıyor ve çekiliyor. Trafik akışının sağlanması için gerçekleştirilen bu müdahalelere, birçok araç sahibi vatandaş itiraz ediyor. Trafik Zabıta personelinin yakasında bulunan Yaka Kameraları, bu kapsamda kanıt acısından önemli fayda sağlıyor. Vatandaşlar kayıt altına alınan görüntüler sayesinde olayın nasıl gerçekleştiğini görme fırsatı buluyor.

