Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Artık kış havası
Artık kış havası

Artık kış havası

Meteoroloji’nin raporuna göre, bölgemizde bugün yağış beklenmiyor. Ama artık gece sıcaklıkları 10 derecenin altında. Gündüz sıcaklıkları da 20 dereceyi geçmiyor.

A+A-

YARIN YAĞMURLU

Meteoroloji’nin raporuna göre yağış bugün ara verecek. Yarın yine sağanak yağış bekleniyor. Hava pazar günü çok bulutlu, pazartesi günü yine yağışlı olacak. Rüzgarlar batıdan zaman zaman kuvvetli esecek. 

Bu haber toplam 971 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.