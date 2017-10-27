Artık kış havası
Meteoroloji’nin raporuna göre, bölgemizde bugün yağış beklenmiyor. Ama artık gece sıcaklıkları 10 derecenin altında. Gündüz sıcaklıkları da 20 dereceyi geçmiyor.
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YARIN YAĞMURLU
Meteoroloji’nin raporuna göre yağış bugün ara verecek. Yarın yine sağanak yağış bekleniyor. Hava pazar günü çok bulutlu, pazartesi günü yine yağışlı olacak. Rüzgarlar batıdan zaman zaman kuvvetli esecek.
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Etiketler : Meteoroloji, kış, hava, yağış
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