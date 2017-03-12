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Artvin’in kurtuluşu coşkuyla kutlandı

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Artvin’in kurtuluşu coşkuyla kutlandı
Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. Yıl dönümü sebebiyle Kocaeli Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği (KADER) bu akşam saat 19.00’da 42 Evler Hasan Gemici Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Gecede yöresel sanatçılar Cemal Çayırcı, Salih Yılmaz, Aydoğan Canyılmaz ise söyledikleri şarkılarla salona gelen Artvinlileri coşturdu.

Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gültekin Görüm, İZGAZ Genel Müdürü Muhammet Saraç, ve Artvinli iş adamları katıldı.                        

DİL BİLMEK ZENGİNLİK
Gecede konuşan Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli ülkenin en zengin en renkli kenti. Zenginlik parayla olmaz. Doğduğumuz yerin dilini, kültürünü unutmuyoruz. Dil bilmenin altında zenginlik vardır. Belediye olarak dil öğrenmek isteyenlere hizmet vermeye hazırız. Artvin'imiz her yönüyle güzel. Siz güzel insanlara hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün hanım kardeşlerimizin 8 Mart dünya kadınlar günü geçse de, dünya kadınlar günlerini kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.    

STRESİMİZİ ATACAĞIZ
Gelen misafirlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan dernek başkanı Mikail Kalyoncu, "96. Kurtuluş yıl dönümümüze hoş geldiniz. Değerli sanatçılarımız var. Bu akşam farklı bir gecemiz olacak. Stresimizi atacağız. Yeşili doğası ve çiçeğiyle ünlü, Artvin insanı her zaman dik, mert, delikanlı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kerim YAVUZ
 

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