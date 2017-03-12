Artvinliler kurtuluşu coşkuyla kutladı

Kocaeli Artvinliler Derneği (KADER), Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96 ncı yıldönümünü coşkuyla kutladı.

42 Evler Hasan Gemici Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programa çok sayıda Artvinli katıldı. Gecede yöresel sanatçılar Cemal Çayırcı, Salih Yılmaz, Aydoğan Canyılmaz ise söyledikleri şarkılarla salona gelen Artvinli hemşerileri coşturdu.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Hasan Gemici Spor Salonunda gerçekleşen geceye çok sayıda Artvinli katıldı. Geceye ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Milletvekili Cemil Yaman, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gültekin Görüm, İZGAZ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Artvinli iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SİZE HİZMET ETMEKTEN MUTLUYUM

Gecede konuşan Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli ülkenin en zengin en renkli kenti. Zenginlik parayla olmaz. Doğduğumuz yerin dilini, kültürünü unutmuyoruz. Dil bilmenin altında zenginlik vardır. Belediye olarak dil öğrenmek isteyenlere hizmet vermeye hazırız. Artvin'imiz her yönüyle güzel. Siz güzel insanlara hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geçse de, dünya kadınlar günlerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Gelen misafirlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan dernek başkanı Mikail Kalyoncu, “96. kurtuluş yıl dönümümüze hoş geldiniz. Değerli sanatçılarımız var. Bu akşam farklı bir gecemiz olacak. Stresimizi atacağız. Yeşili doğası ve çiçeğiyle ünlü, Artvin insanı her zaman dik, mert, delikanlı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Kalyoncu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na plaket takdim etti. Gece boyunca davetliler yöresel sanatçıların söylediği türkü ve şarkılarla coşarken bol bol horon oynadılar.

Kerim YAVUZ