Artvin tanıtım günleri İnterteks’te

Fuar içindeki Sivil Toplum Merkezi’nde akşam saat 18.00’da gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Artvinliler Derneği Başkanı Mikail Kalyoncu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney, İstanbul Artvinliler Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Öztürk, Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, SİMA Doğu Karadeniz Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Orhan Bayramin ve çok sayıda Artvinli dernek temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Orhan Bayramin, “Bu tip toplantıları her hafta rutin bir şekilde yapıyoruz. İçimize dert olan bölük pörçük durumumuzu tek vücut haline getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmalıyız. Artvin’in her türlü desteğe ihtiyacı var. Bizim gönlümüz Artvin için atıyor. Artvin için neler yapabileceğimizi düşünmemiz lazım. Bu birlikteliğin birinci görevi bu olacak” dedi.

ARTVİN TANITIM GÜNLERİ 7 MART’TA

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, “Ülkemizin güzide bölgesi olan Artvin’den nitelikli insanlar yetişiyor. Nereye gidersek gidelim orada en güzel lokanta, pastane, fırın Artvinli çıkıyor. Çok güzel bir memleketimiz var. Sivil toplum örgütü olmazsanız ne kadar kalabalık olursanız olun hiçbir önemi yok. Artvin Türkiye adına bir değerdir. Bu birlikte yürek, heyecan ve şevk var. İsteğimiz hemşerilerimizin ve Kocaeli’de yaşayan Artvinlilerin destek vermesini istiyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. 7 Mart itibariyle Uluslararası İnterteks Fuar alanında başlayacak olan Artvin Tanıtım Günleri ile ilgili neler yapabiliriz onları tartışacağız” şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ

