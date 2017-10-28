Asarköy mü, Bağdat mı?

Ligin iki iddialı takımı 8’er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan Gölcük Asarköyspor ile Bağdatspor, zirve yarışında çok önemli bir maça çıkıyor. Hisareyn Stadı’nda 14.00’de başlayacak maçı kazanan takım üst sıralar için iddialı konuma gelecek. Geçen hafta liderliğe yükselen Yavuzspor ise grubun bir diğer güçlü takımlarından Çerkeşlispor ile sahasında karşılaşacak.

LİDER YAVUZSPOR SAHASINDA

Geçen yıl Süper Lig’de son maçta küme düşme üzüntüsünü yaşayan, kadrosunu da büyük oranda değiştirmek zorunda kalan Yavuzspor, 1.Küme’de şampiyonluğu hedefliyor. 4 maçta 10 puanla zirvede yer alan Yavuzspor, grubun iddialı takımlarından, şampiyonluk yarışı yapan Çerkeşlispor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 18.00’de başlayacak. Bu sezona kötü başlayan Esenspor ise sahasında 14.00’de başlayacak maçta Yavuz Selimspor ile karşılaşacak.

CEPHANELİK’TE İKİ MAÇ VAR

1.küme A Grubu’na dahil iki karşılaşma Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Geçen hafta de plasmanda Ç.Plajyoluspor’a yenilen Alikahyaspor, ligin yenisi, sezona da çok iyi başlayan Başiskele Damlarspor’u konuk edecek. Maçın başlama saati 16.00. Bu maçtan hemen sonra ise Başaranspor ile Ç.Plajyoluspor’un mücadelesi izlenecek. Geçen yıl Süper Lig’den düşme üzüntüsü yaşayan iki takım 1.Küme’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapıyor. Karşılaşma 18.00’de başlayacak.