Asayiş toplantısı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon haftalık toplantısı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.
A+A-
Toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Donanma Komutanı Vekili Tuğamiral Baybars Küçükatar, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve diğer yetkililer katıldı.
Kocaeli merkez ve ilçelerindeki genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konuların değerlendirildiği toplantıda, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler görüşüldü, kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar karara bağlandı.
Bu haber toplam 150 defa okunmuştur
Etiketler : Asayiş toplantısı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.