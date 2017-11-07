Asayiş toplantısı

Toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Donanma Komutanı Vekili Tuğamiral Baybars Küçükatar, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve diğer yetkililer katıldı.

Kocaeli merkez ve ilçelerindeki genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konuların değerlendirildiği toplantıda, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler görüşüldü, kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar karara bağlandı.