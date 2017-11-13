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Asayiş uygulamasında yakalanıp tutuklandılar

Asayiş uygulamasında yakalanıp tutuklandılar

Karamürsel ilçesinde, asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Oluklu Mahallesi'nde yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüpheli bir araçtan 4 kilo 258 gram esrar maddesi atılmasının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler E.Ö. ile M.T.'yi Başiskele ilçesinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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