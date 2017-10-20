Asfaltı ağlatacaklar

Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin "Tasarla üret, yarış" sloganıyla endüstriyel kalifiye mühendisler yetiştirme amacıyla üniversiteler arasında düzenlediği Formula Student yarışması için araç tasarlayan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, geçen yıl maddi imkansızlık dolayısıyla katılamadıkları yarışlara yeni sezonda giderek otomobillerini pistle buluşturmak istiyor.

KOÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv, Makine, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri ve Mekatronik bölümlerinden 15 öğrenci, 2015 yılında başlattıkları projede 100 kilometre saatlik hıza 3,8 saniyede ulaşabilen 600 cc'lik 120 beygir motor gücüne sahip formula aracı yaptı.

Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Avusturya, İspanya, Macaristan, Çekya, Rusya, Çin, Japonya, Avustralya, Brezilya ve Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılan "Formula Student" yarışlarına katılma hedefiyle geçen yıl aracı tamamlayan KOU-FS takımı, maddi imkansızlıklar dolayısıyla geçen yıl katılamadıkları yarışların İtalya etabına 2017-2018 yarış sezonunda iştirak etmeyi hedefliyor.

Formula Student Ekibi Fakülte Danışmanı Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Asım Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın 2015 yılında birkaç öğrencinin girişimiyle kurulduğunu anımsatarak, başta KOÜ olmak üzere birçok firmanın da desteğiyle aracı piste çıkaracak aşamaya geldiklerini söyledi.

Formula Student'in, dünyanın pek çok üniversitesinden katılım olan uluslararası bir yarışma olduğuna işaret eden Güven, "Özel kural kitabı bulunan, tasarım yapılırken bu kural kitabına bağlı olma zorunluluğu olan bir yarışma. Aracımızın 600 cc'lik 120 beygir güce sahip motoru var. Kural kitabına göre daha yüksek hacimde motor kullanamıyorsunuz. Üzerinde değişiklikler yapıp o şekilde kullanabilirsiniz.'' diye konuştu.

"Piste çıkmak için gün sayıyoruz." diyen Güven, yarış takvimi açıklandığı zaman piste çıkacaklarını söyledi.

Sadece Avrupa'da değil, Amerika kıtasında da yarışların yapıldığına değinen Güven, şunları kaydetti:

"Mali olanaklar nedeniyle şu an için Amerika kıtasındaki yarışlara gitmemiz söz konusu değil. Avrupa'da yapılacak herhangi bir yarışmada piste çıkmaya adayız. Aracımız ikinci viteste 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hızlanma testlerinde 0'dan 100'e 3,8 saniye gibi bir süre elde ettik. Bu süre gerçek pist şartlarında daha da düşebilir. Bu aracı asfalt zeminde, normal binek otomobillerin gittiği yollarda deneyebildik. Önümüzdeki günlerde de pistte deneme imkanımız olacak."

- "Hedefimiz İtalya'da asfaltı ağlatmak"

Takım Danışmanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Erkutay Taşdemirci, 3-4 öğrencinin talebiyle ortaya çıkan projede ekiplerinin başarılı, eli işten anlayan, interaktif öğrencilerin katılımıyla genişlediğini kaydetti.

Taşdemirci, şunları söyledi:

"Sponsor arayışı, proje sunumları, dosya hazırlamaları, çizimler... Bunları gerçekleştirip birçok sponsoru ikna ettiler. Bu yola çıktılar ve aracı ürettiler. Öğrencilerimiz takıldıkları yerlerde danıştılar, ön göremediğimiz yerlerde değişik fikirler sundular, başarılı bir proje oldu, güzel bir araç ortaya çıktı. Tam İtalya etabına katılacakken maddi sıkıntılardan dolayı aracımızı götüremedik. Amacımız, 2017-2018 yarış takviminde İtalya'daki yarışmaya katılmak. Destek gelirse yeni bir araç, yeni bir tasarımla ve daha büyük bir ekiple yarışmaya katılıp ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Piste çıkmak için gün sayıyor, heyecan duyuyoruz. Aracımızı piste çıkarma imkanı şimdilik yalnızca İzmit sınırları içinde, açıkçası onu bile dört gözle bekliyoruz ama asıl hedefimiz İtalya'da asfaltı ağlatmak."

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Emrah Üstün ise proje başından beri görev aldığını dile getirerek, aracı üretirken sorunlar yaşadıklarını, çeşitli problemlerin üstesinden geldiklerini, aşamadıkları sorunlarda hocalarından destek aldıklarını belirtti.

Takımın süspansiyon ve sürüş dinamikleri bölümünde görev alan Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Furkan Acar da "hayal peşinde" ortaya çıkan bir ekip olduklarını vurgulayarak, "Bir hayalimiz vardı, araç yapmak istiyorduk. Bir yarış aracı ve bununla uluslararası düzeyde ülkemizi ve okulumuzu temsil etmek istiyorduk. Yeri geldi geceleri uyumadık, sabahlara kadar çalıştık ve aracı tamamladık." dedi.