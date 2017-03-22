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Aşık Veysel'in ölümünün 44. yılı

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Aşık Veysel'in ölümünün 44. yılı
Kocaeli Sivaslılar Derneği, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 44. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Şatıroğlu'nun her zaman kardeş olmayı vurguladığını kaydetti.

Dernek Başkanı İsmail Nevzat Kaleli ise, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyerek, Şatıroğlu'nun tüm eserlerinde insanlığı kardeşliğe, birlik ve beraberliğe davet ettiğini belirtti. Daha sonra Hüseyin Yıldırım da, Aşık Veysel'le yaşadığı anılarını katılımcılara anlattı.

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