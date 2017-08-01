ASIL BIRAKMASI GEREKENLER “CEBERUT”LAR VE “KARUN”LAR!

Ak Parti teşkilatlarında yeniden yapılanmaya gidilirken, göz önünde bulundurulması gereken esaslar üzerinde çalışılırken mutlaka kolektif akıl ile düşünülmesi ve yönetim kademesi oluşturulurken, belirli kişi ya da zümrenin insafına terk edilmemesi gerektiği gerçeğinin ülkenin ve partinin geleceği açısından önem arz etmektedir.

Partinin müktesebatı ile örtüşen söylem ve eylemlerde bulunan ve siyaseti “kendi” için değil de, “kenti” için yapan insanlara fırsat verilmesi yakıcı ihtiyaçtır.

Öncelikle, siyaset yapan insanların niçin siyaset yaptıklarını masaya yatırmak lazım…

Daha önce de bilvesile, çeşitli sebeplerle benzer görüş ve düşüncelerimi bu köşeden sizlerle paylaşmıştım. Yine tekrar etmekte fayda gördüğüm bu görüş ve düşüncelerimi takdirlerinize arz ediyorum.

Misyon için Siyaset Vizyon için Siyaset Komisyon için Siyaset

Siyaset ile iştigal eden insanlar, ya bu üçü için, ya da her hangi birisi için siyaset yapıyorlar.

MİSYON İÇİN SİYASET:

Belli bir gayesi, amacı ve derdi olanın o gaye, amaç ve derdine derman olmak için siyaset yapan insandır ki, onun için bireysel menfaat söz konusu değildir; toplumsal menfaat belirleyici unsurdur. Onun için dünyevileşme temayülünden söz edilemez. Beytülmale el uzatmaz ve uzattırmaz. Siyaseti insanlara fayda sağlamak ve onu “Amel-i Salih”in bir aracı şeklinde görür ve onun için yapar; zenginlik sağlamak için değil. İşte bunu yapan siyasetçi makbul bir siyasetçidir, tıpkı “Bal arısı” gibidir ve yönetim kademesinde mutlaka görev verilmesi gerekir.

VİZYON İÇİN SİYASET:

Daha çok vitrinde olmak için kendisinin önünde düğme iliklenmesini isteyen, kendisine sürekli olarak “Başkanım, başkanım, vekilim, vekilim, ya da bakanım, bakanım” denmesinden hoşlanan, millete tepeden bakan, ekabir, kendini beğenmiş, dünyanın kendi etrafında

döndüğü zehabına kapılan, siyasi menfaati için enva-i çeşit entrikalar çeviren, kendisine emir eri olmayacak şahsiyetli insanları itibarsızlaştırmaya çalışan, iftira ordusu oluşturup sokağa salınım yapıp adam harcama avına çıkmaktan zerre kadar imtina etmeyen ve derdi “MASA” olan tiplerdir.

KOMİSYON İÇİN SİYASET:

Siyaset yapmadaki temel gaye, “helal-haram ver Allah’ım, rezil kulun yer Allah’ım” dercesine cebini doldurmanın derdine düşen, “iş” ve “aş” peşinde koşan, ihale kapmaya çalışan, “kentini” değil; “kendini” düşünen, dünyevileşme temayülüne kendini kaptıran, gözü ve gönlü aç, zenginleştikçe doyumsuzlaşarak daha çok menfaat devşirmenin peşine takılan, istediğini elde etmeyince de enva-i çeşit rezilliklere başvurmaktan imtina etmeyen “Eşek arısı” gibi çalışıp derdi “KASA” olan insanlardır ki, yönetim kademesine bunları yaklaştırmamak lazım…

Bir de, “Vizyon” ve “Komisyon” siyasetini birden yürüten tipler vardır ki, en tehlikeli olanı da onlardır ve onlar için filtre ve ölçü yoktur. İftiralarla, karalamalarla, entrikalarla ve ayaklar altına karpuz kabuğu yerleştirmelerle işi götürmeye çalışan tiplerdir ki, onlar her devrin adamıdırlar. Kızmazlar, küsmezler, sürekli sırıtırlar, kin ve nefretlerini içlerinde gizlerler, seni yaralarlar, ardından hastaneye ziyaretine gelirler ve punduna getirdiklerinde yapamayacakları canavarlık da yoktur.

Bence, bırakıp gitmesi gerekenler yorulanlardan ziyade, işte derdi “vizyon” ve “komisyon” siyaseti olup da, hak etmedikleri makamlara gelen ceberutlar ve Karun’laşan haramzadeler olmalıdır. Bana göre, Sayın Cumhurbaşkanının işaret ettiği kişiler tam da bu kişiler. Bu sağlandığında, o zaman parti “virüs”lerden temizlenmiş olur. Aksi taktirde, kendimizi kandırmaktan başka bir şey yapmış olmayız. Ha, kendiliğinden bırakıp gitmelerini beklemek, işte bu hayalden başka bir şey değildir. Çünkü, o kadar yüzsüzler ki, onların dertleri hem “Masa” ve hem de “Kasa” olduğu için üstlerine alınmadıkları gibi; üstüne atacakları yeni kurbanlar arayıp aradan sıvışmanın yollarını arıyorlar. İşte en tehlikeli olanlar ve hala el üstünde gözükenler de bu tiplerdir. Mevlâ’m şerlerinden korusun.