Asılsız ihbar itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi

Gebze'de bulunan tatlı imalathanesinde bir kişinin baygınlık geçirip mahsur kaldığı ihbarı itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları çalışma sonrasında ihbarın asılsız olduğunu öğrendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi 628 Sokak üzerinde bulunan bir tatlı imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi imalathanede çalışan bir kişinin baygınlık geçirdiğini ve içeride kitli kaldığını söyleyerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gitti.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri ilk önce kapının camından içeriye bakarak şahsı tespit etmeye çalıştı. Şahıs camdan görülemeyince kısa bir çalışma sonucunda itfaiye erlerinden bir tanesi küçük havalandırma camından imalathanenin içine girerek baygınlık geçirdiği iddia edilen şahsı aradı. İmalathane içerisinde yapılan aramalarda kimse bulunamazken yapılan ihbarın sahte olduğu anlaşıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan ekipler, ihbarı yapan şahsa ulaşamadıklarını belirttiler.