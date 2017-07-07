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'Aşırı internet kullanımı sağlık sorunlarına yol açıyor'

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'Aşırı internet kullanımı sağlık sorunlarına yol açıyor'
Doç. Dr. Aydoğan, internetin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra son yıllarda aşırı ve gereksiz kullanımıyla uyku bozuklukları, depresyon gibi bazı önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olduğunu bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, internetin, günümüzde her türlü bilginin ulaşılabileceği ve birçok işlemin gerçekleştirilebildiği bir iletişim aracı haline geldiğini belirtti.

Gelişen teknolojiyle internete ulaşımın da kolaylaştığına işaret eden Aydoğan, çocukların bir eğitim, eğlence ve iletişim aracı olarak bilgisayarlardan doğru ve etkin şekilde faydalanması adına birçok ebeveynin, çocuklarına bu tür imkanları ister istemez sağladığını vurguladı.

Ümit Aydoğan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2013'te 06-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medyayla ilgili hane halkı üzerinde yaptığı araştırmada bilgisayar kullanımının ortalama 8, internet kullanımının ise ortalama 9 yaşında başladığının belirtildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"İnternet, hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra son yıllarda aşırı ve gereksiz kullanımıyla uyku bozuklukları, depresyon, sosyal ortam ve iletişimlerden uzak durma gibi bazı önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnternet ile gelen ve her an erişilebilir olan oyun, film, dizi ve müzikler sosyalleşmeye yeni başlayan, okul hayatına alışmaya çalışan çocuklarımızı, yani geleceğimizi olumsuz yönde etkilemektedir. İnternet kullanan çocuk ve gençlerde aşırı internet kullanımı, okul başarısının azalması, obezite, antisosyal davranışların gelişmesi ve hatta şiddet olaylarına zemin hazırladığı yapılan birçok çalışmayla bilim adamları tarafından ortaya konmuştur. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli bir internet kullanımı, daha doğrusu akılcı bir internet kullanımı için biz ebeveynlerin kontrolü elden bırakmaması gerekiyor. Akılcı internet kullanımında amaç, çocukların güncel ihtiyaçlar doğrultusunda kontrollü şekilde, uygun sitelere, uygun zamanlarda ve yeterli sürelerde kullanımını sağlanmak olmalıdır."

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