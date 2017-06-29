Aşırı sıcak hava alışverişi etkiledi

Bir türlü kapalı pazar yerine kavuşamayan, Belediyenin yaptırdığı kapalı pazar yeri binası, pazarcılar beğenmediği için boş kalan İzmit’te Perşembe Pazarı’nı bugün bunaltıcı sıcak etkiledi.

İzmit Perşembe Pazarı, bilindiği gibi açık alanda kuruluyor. Yağmurlu havalar gibi, çok sıcak havalar da hem pazarcıları, hem müşterileri etkiliyor.

MEYVE ZAMANI

Perşembe Pazarı’nda bugün tezgahlarda ağırlıklı olarak yaz meyveleri yer aldı. Kavun, karpuz bol. Bugün şeftali 2.50, armut 3 TL’den satıldı. Geçen haftaya göre kivi, erik, bamya fiyatı düştü, limon fiyatında yükseliş var. Balık Pazarı ise, kültür balıklarına kaldı. Hamsi bugün 15 TL’den satıldı.

