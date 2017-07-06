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'Aşırı sıcaklar 'deliryum'a neden olabilir'

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'Aşırı sıcaklar 'deliryum'a neden olabilir'
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ak, "Aşırı sıcak havalar, yoğun su kaybı yaşandığı için, yeterli sıvı tüketilmediğinde tıp dünyasında 'deliryum' olarak bilinen hastalığa neden olabilir." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ak, "Aşırı sıcak havalar, yoğun su kaybı yaşandığı için, yeterli sıvı tüketilmediğinde tıp dünyasında 'deliryum' olarak bilinen hastalığa neden olabilir." dedi.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklardan beynin olumsuz etkilendiğini, buna bağlı çeşitli psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini belirtti.

İnsanın duygusunu, düşüncesini, davranışlarını, hayatını yöneten organın beyin olduğunu anımsatan Ak, sıcakların direkt beyni etkilediği ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabildiğini söyledi. Doç. Dr. Ak, şunları kaydetti:

"Aşırı sıcak havalar, yoğun su kaybı yaşandığı için, yeterli sıvı tüketilmediğinde tıp dünyasında 'deliryum' olarak bilinen hastalığa neden olabilir. Deliryum, kişinin bilincinde dalgalanmalar oluşturur. Algı bozuklukları, olmayan şeyleri görme, etrafındaki insanlara karşı davranış anormallikleri görülür. Çevresindekileri tanımayabilir hatta kendisine zarar verecekmiş gibi değerlendirebilir. Kişinin bilincinde dalgalanmalar olduğu için nerede olduğu ve kendisiyle ilgili bilgilerde dalgalı şekilde yanılmalar olabilir. Farklı bir yerdeymiş gibi davranabilir."

Deliryumdan korunmanın en önemli yolunun, aşırı sıcaklarda bol sıvı tüketilmesi ve dengeli beslenme olduğunu anlatan Ak, risk grubunda olan yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerin bu havalarda ayrıca uygun ortamlarda istirahat etmeleri gerektiğini aktardı.

"Deliryum gözardı edilmemeli"

Ak, çoğu zaman deliryum belirtilerinin depresyon belirtileri ile karıştırıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deliryum ile depresyon birbirinden farklı hastalıklar. Aşırı sıcak havalarda psikiyatrik hastalıklardan, depresyondan ve panik ataktan bahsediliyor ancak deliryumdan bahsedilmiyor. Deliryum gözardı edilmemeli, ona karşı da tedbirli, bilinçli olunması gerekli. Deliryum'un erken teşhis ve tedavisi yapılmazsa, yani ihmal edilirse ölüme kadar da götürebiliyor. O yüzden psikiyatrik anlamda deliryuma karşı uyanık olmakta fayda var. Güneş ışığından olabildiğince uzak kalmak, beslenmede sıvı dengesine dikkat etmek gerek."

Ak, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananların, davranışlarında bozukluk hissettiklerinde vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Sıcak havanın insanları tahammülsüzleştirdiğine dikkati çeken Ak, "Sıcakların neden olduğu gerginlik, insanı çatışmalara karşı daha meyilli yapabiliyor. Buna bağlı olarak kişi belki tolere edebileceği olayları bile büyütüp daha farklı noktalara götürebiliyor. Bunun önüne geçmek için de sıvı tüketmeli ve sıcağın doğrudan etkisinden uzak durmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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