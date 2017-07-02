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'Aşırı sıcaklar uyku bozukluklarına yol açıyor'

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'Aşırı sıcaklar uyku bozukluklarına yol açıyor'
UYKUDER Genel Başkanı Prof. Dr. Karadağ, ''Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası hem sıcaklığı hem de nemi artırdığı için birçok hastalığı tetiklediği gibi uyku bozukluklarına da yol açıyor.'' dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, başta yaşlılar ve küçük çocuklar olmak üzere vatandaşlarda hem uyku uyumayı zorlaştırabileceğini hem de kimi uyku problemlerine yol açabileceğini söyledi.

Son günlerde uyku bozukluğu şikayeti çeken insanların oranında artış görüldüğünü vurgulayan Karadağ, ''İyi ve kaliteli bir uyku için normalde ortalama 37 civarı olan vücut sıcaklığının, uyku sırasında 1-2 derece civarında düşmesi gerekiyor. Fakat havalar aşırı sıcak olunca bu vücut sıcaklığının düşmesi de çok az oluyor. Bu da insanlarda kimi durumlarda tıpta uykuya dalmak ve uykuyu sürdürmekte güçlük olarak tanımlanan 'insomnia'ya neden olabiliyor.'' diye konuştu.

Çay ve kahve tüketimi, uykudan en az 2 saat önce bırakılmalı

Karadağ, sıcak havalarda özellikle yatmadan önce aşırı çay ve kahve içilmesinin uyku kalitesini bozduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

''Toplumumuzun sıkça tükettiği çayda bulunan teofilin maddesinin biraz nefes açıcı özelliği vardır ama bu madde çarpıntı da yapabiliyor ve aynı zamanda da uyku bozukluklarına yol açabiliyor. Yine kahvede bulunan kafeinin de uyarıcı etkiye sahip olduğu için uyku kaçırdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle bu mevsimde ve sıcaklarda uykudan en az 2 saat önce bu içecekleri içmeyi bırakmak gerekiyor.''

"Yatmadan 3-4 saat önce yeme-içme kesilmeli"
Sıcak havalarda, bazı hususlara dikkat ederek uyku problemlerinin en alt seviyeye indirilebileceğini anlatan Karadağ, bu mevsimde sağlıklı bir uyku için öncelikle "uyku hijyeni"nin (düzenli ve kaliteli bir uyku için yapılması gerekenler) şart olduğunu belirtti.

Karadağ, "uyku hijyeni"ni oluşturmak için dikkat edilecek konulara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akşam yemeklerinde aşırı ağır, yağlı, acılı ve baharatlı yemekler tüketilmemeli, yatmadan 3-4 saat önce yeme-içme kesilmeli, ağır ve aşırı egzersizlerden kaçınılmalı, yatak odası karanlık ve sessiz bir ortam olmalı ve sık sık havalandırılmalı, ılık suyla mutlaka duş alınmalı. Çünkü bu duş hem vücudu gevşetir hem de rahatlatır. Yine uyku esnasında üst örtülecekse örtü ya da çarşaf mutlaka pamuklu olmalı ki kişiyi terletmesin. Ayrıca yatak nevresim takımları düzenli aralıklarla değiştirilmeli ve yıkanmalı, klima kullanılıyorsa uyku odasının ortalama sıcaklığı 24-25 derece olacak şekilde ayarlanmalı ve uykudan önce aşırı çay ve kahve gibi sıcak içecekler içilmemeli.''

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