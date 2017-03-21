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Aşırı sürat ölüm getirdi: 1 ölü 1 yaralı

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Aşırı sürat ölüm getirdi: 1 ölü 1 yaralı
Gölcük ilçesinde aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Kaza yapan aracın motoru ise 150 metre ileride bulundu. 

Kaza Gölcük Donanma Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde sabah 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haşmet K.(28) idaresindeki 27 V 5630 plakalı otomobil, aşırı sürat nedeniyle Donanma ışıklar mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil yok kenarındaki çınar ağacına çarparak parçalandı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru 150 metre öteye savrulurken, araç içindeki sürücü Haşmet K. ve Veli B. Bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki insanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede ise Veli B.’nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Haşmet K., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Haşmet K., buradaki müdahalenin ardından ise Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada olay yerinde ölen, üzerinden ilk etapta kimlik çıkmayan ancak yaralı sürücünün Veli B. adlı kişi olduğunu söylediği ölen şahsın cesedi savcı incelemesi sonrası cenaze aracına alındı. Veli B.’nin cesedi daha sonra Gölcük Necati Çelik Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada çarptığı çınar ağacının şeklini alarak hurdaya dönen, hız göstergesi 120 kilometrede kalan otomobil ve metrelerce ileri fırlayan motoru ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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Kazada ölen şahıs Veli B.

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