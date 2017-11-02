Asker uğurlamasında silahlara el konuldu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, asker uğurlamaları sırasında havaya ateş edilmesi, oluşturulan konvoyların trafikte tehlike yaratması nedeniyle önlemleri sıkı tutuyor. 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında 5 bin kişinin askere gideceği kentte, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz telsizden anonslar yaparak ekipleri yönlendiriyor. Dün gece yapılan kontrollerde 8 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 havalı tüfek ele geçirildi.

Kerim YAVUZ