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Asker uğurlamasında silahlara el konuldu

Asker uğurlamasında silahlara el konuldu

Kocaeli'de, asker uğurlamaları sırasında 1r gecede 8 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 havalı tüfek ele geçirildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, asker uğurlamaları sırasında havaya ateş edilmesi, oluşturulan konvoyların trafikte tehlike yaratması nedeniyle önlemleri sıkı tutuyor. 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında 5 bin kişinin askere gideceği kentte, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz telsizden anonslar yaparak ekipleri yönlendiriyor. Dün gece yapılan kontrollerde 8 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 havalı tüfek ele geçirildi.

Kerim YAVUZ

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