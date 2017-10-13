Askere aşure ikramı

Genç Kocaeliler Derneği (GKD) Muharrem Ayı’nda geleneksel hale getirdiği aşure ikramını dün gerçekleştirdi. Geçen yıl emniyet teşkilatına aşure ikram eden dernek, bu yılda askeri erkanın ağzını tatlandırdı. Dernek üyeleri 42 Evler’de bulunan İl Jandarma Komutanlığı’nda program gerçekleştirdi. Programda GKD Dernek Başkan Vekili Umut Ongün, İl Jandarma Komutan Vekili Salih Akbaş, dernek yönetimi ve askeri erkan hazır bulundu.

AKBAŞ, TEŞEKKÜR ETTİ

Komutanlığın bahçesinde açık alanda gerçekleşen programda bin kişilik aşureler küçük kaseler halinde servis edildi. Erler sıraya girerek kendilerine ikram edilen aşurelerden aldı ve afiyetle yedi. Aşureleri çok beğenen askerler bir den fazla tabak almayı da ihmal etmedi. Jandarma Komutan Vekili Salih Akbaş, yaptıkları organizasyondan dolayı emeği geçen tüm dernek yönetimine teşekkür etti.

Çiğdem ARMAĞAN



