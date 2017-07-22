  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 17 °C

Askerlerin darp edilmesi davasında 2 tutuklama daha

»
Askerlerin darp edilmesi davasında 2 tutuklama daha
İzmit ilçesinde halk otobüsündeki askerlerin darp edilmesi ile ilgili 10 kişinin adliyeye sevki sırasında çıkan arbedede İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir'in kolunun çıkmasına neden olmaktan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmit ilçesinde halk otobüsündeki askerlerin darp edilmesi ile ilgili 10 kişinin adliyeye sevki sırasında çıkan arbedede İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir’in kolunun çıkmasına neden olmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 

İzmit-Kandıra yolunda bir otobüsün önünü keserek çarşı izinlerinden dönen 5 askeri darp eden 10 kişi, İzmit Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin koruması altında adliyeye getirilen 10 kişinin yakınları ise görüntü alan basın mensuplarını engellemek istemişti. Şahıslar ile kendilerine müdahale etmek isteyen jandarma ve polis ekipleri arasında arbede çıkmıştı. Arbede sırasında gözaltındakilerin yakınlarına müdahale eden İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir’in kolu çıkmış, 10 gün iş göremez raporu almıştı. Olayın ardından gözaltına alınan T.G. (23) ve M.A.B. adlı şahıslar tutuklandı.

Bu haber toplam 1705 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Otobüsteki askerleri darp eden zanlılar hakkında karar21 Temmuz 2017 Cuma 21:05
  • Kandıra sahillerindeki izinsiz şezlonglar toplandı21 Temmuz 2017 Cuma 17:38
  • Askerleri darp eden 10 kişi adliyeye sevk edildi21 Temmuz 2017 Cuma 16:58
  • Masaj salonuna fuhuş operasyonu21 Temmuz 2017 Cuma 16:57
  • Fuhuş için gitti, gasp edildi21 Temmuz 2017 Cuma 15:54
  • Dondurma almaya giderken yaralandılar21 Temmuz 2017 Cuma 15:36
  • Hurdacılara polis baskını21 Temmuz 2017 Cuma 14:42
  • Çarşı izininden dönen askerlere darp iddiası21 Temmuz 2017 Cuma 14:10
  • FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Kocaeli'de yargılanıyor21 Temmuz 2017 Cuma 12:49
  • Dev Bylock operasyonu! Bakanlık, medya ve eski emniyet mensupları...21 Temmuz 2017 Cuma 11:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti