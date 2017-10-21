ASKF Başkanı Murat Aydın, konfederasyon yönetiminde

Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’ndaki genel kurulda Kocaeli 29 delegeyle temsil edildi. Tek adaylı seçimde Ali Düşmez yeniden başkan seçilirken, 38 kişilik yönetim kurulunda Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın da yer aldı. Yeni konfederasyon yönetimi 3 yıl süreyle görev yapacak.