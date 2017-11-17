ASKF heyeti Derince’deki yüzme havuzunu gezdi
ASKF Başkanı Murat Aydın ile yönetim kurulu üyeleri önceki gün Derince’de yapımı biten ve açılışı için gün sayan Kocaeli Yüzme Kulübü’nün işleteceği Derince Belediyesi Yüzme Havuzu’nu ziyaret etti.
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Aynı zamanda ASKF yönetim kurulu üyesi olan Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca, Murat Aydın ve beraberindekilere havuzla ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. ASKF Başkanı Murat Aydın, “Böylesi donanımı bir havuzunun Derince bölgesine ve Kocaeli yüzme kulübü alisine hayırlı olmasını diliyoruz. İnanıyoruz buradan çok sayıda şampiyon çıkacak” dedi. Ziyaretten çok memnun kalan Bozca, Aydın ve ekibine teşekkür etti, “Böylesi bir tesisi Türk sporuna kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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Etiketler : ASKF Başkanı Murat Aydın, Derince Belediyesi Yüzme Havuzu
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