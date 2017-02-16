ASKF yönetiminden ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bulunan ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli temaslarda bulundu.

Başkan Murat Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Adnan Ersan’ı makamında ziyaret etti

GENEL BAŞKAN YARDIMCISINI ZİYARET ETTİLER

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve SUMOTAŞ Başkanı Mehmet Top, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Adnan Ersan’ı makamında ziyaret etti. Ersan, ziyaretlerinden dolayı Başkan Aydın ve ekibine teşekkür etti. Ziyarette Başkan Aydın, Ersan ve ekibine hediye saat hediye etti.

