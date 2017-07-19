ASKF’den iki ziyaret

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, KASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Demirhan, Yalçın Gül, Şaban Eraslan, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve federasyon müdürü Celal Güreşen ile birlikte bugün iki ziyaret gerçekleştirdi.

İlk ziyaret Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi’ye yapıldı, ardından da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül’e geçildi. Her iki ziyarette ilimizdeki spor faaliyetleri konuşuldu, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.