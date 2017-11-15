Aşkın Kahveci’nin talebesi Melike Balkan şampiyonu

Şampiyonada mücadele eden milli takım kadrosunda Körfez Uzakdoğu İhtisas Spor Kulübü’nden Melike Tuncer de yer aldı. Aşkın Kahveci’nin öğrencisi 18-30 yaş bayanlar kategorisinde turnuvanın en yüksel puanını alarak tekvando Poomse şampiyonu oldu. Tuncel Balkan Şampiyonasında kazandığı altın madalya ile istikbal marşını çaldırdı.

Körfez Uzakdoğu İhtisas Sporları Kulübü Başkanı tekvando ve poomse teknik direktörü Aşkın Kahveci, Melike Tuncer ile gurur duyduğunu söyledi. Kahveci 2017 yılında çok önemli başarılara imza attıklarını belirtti, “Şevval Yarar dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu oldu. Canan Uzun Afrika kupasında ikinci oldu. Şahsım olarak ben de 1 uluslar arası, 1 Türkiye şampiyonu, 1 de Avrupa ikinciliği derecesine imza attım. Önümüzdeki yıl çıtayı daha da yukarıya çekeceğiz” dedi.

