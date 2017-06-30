Askon’da başkan değişiyor 

Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kocaeli Şubesi, 8 Temmuz’da olağanüstü kongre yapacak.

ASKON’un olağanüstü kongresi, 8 Temmuz günü saat 15.00’te Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi Kural Sokak Kural İş Merkezi 1’inci katındaki dernek merkezinde başlayacak.

60 üyesi bulunan ASKON Kocaeli Şubesi’nin kongresinde çoğunluk sağlanamazsa kongre 15 Temmuz’a ertelenecek. ASKON Kocaeli Şubesi’nin kurucu Başkanı olan, 11 yıl kesintisiz bu görevi sürdüren Kolsuzlar Mobilya’nın sahibi Halis Genç, olağanüstü kongrede aday olmuyor. 11 yıldan beri derneğin genel sekreterliğini yürüten İzmitli genç Avukat Faruk Yıldırım’ın tek aday olarak kongreye girmesi, ASKON Kocaeli Şubesi Başkanı olması bekleniyor.

