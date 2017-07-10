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ASKON’un yeni başkanı: Yıldırım

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ASKON’un yeni başkanı: Yıldırım
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği(ASKON) Kocaeli Şubesi’nin olağanüstü genel kurulu derneğin Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi Kural Sokak Kural İş Merkezi’ndeki merkezinde yapıldı.

ASKON’un 11 yıldır başkanlığını yapan Kolsuzlar Mobilya’nın sahibi işadamı Halis Genç’in aday olmadığı genel kurulda Kocaeli Barosu avukatlarından Ömer Faruk Yıldırım’ın başkanlığında hazırlanan tek liste ile seçime gidildi. Ertuğrul Yavuz’un divan başkanlığını üstlendiği genel kurulda derneğin 61 üyesinden 40’ı katılıp oy kullandı. Üyeler, 20 asil ve 10 yedek olmak üzere 30 şube yönetim kurulu ile 3’ü asil 3’ü de yedek olmak üzere 6 denetleme kurul üyesini seçti.

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Ömer Faruk Yıldırım’ın başkanlığındaki ASKON Kocaeli Şubesi yönetim kuruluna şu isimler seçildi:  Asil: Ömer Faruk Yıldırım(Başkan), Ertuğrul Yavuz, Sedat Doğu Uslu, Kenan Kural, Mustafa Mercan, Volkan Gemiksiz, Şehmus Sayan, Serkan Açık, Yunus Misketoğlu ve Rasim Doğan. Yedek: Okan Avşar, Murat Ünsal, İbrahim Bıyıklı, Levent Yıldıran, Hasan Yoldaş, Mehmet Zeki Paksoy, Abdullah Üstübi, İbrahim Şener, Abdullah Duman ve Mehmet Ali Doğan.

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