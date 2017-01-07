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Asri mezarlık personeli kansere yenildi

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Asri mezarlık personeli kansere yenildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri personeli 51 yaşındaki Nejat Arslan kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi Çakar Sokak No.5 Kat.3’te ikamet eden 1999’dan beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Personeli olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Nejat Arslan(51) yaklaşık 4-5 ay önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Arslan bu sabah saatlerinde kansere yenilerek hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazında Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

 

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