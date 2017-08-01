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Assan Hanil’e yeni genel müdür

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Assan Hanil’e yeni genel müdür
Kibar Holding grup şirketlerinden, fabrika tesisleri Alikahya’da kurulu Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine Atacan Güner getirildi.

FORD VE TOYOTA

Çalışma hayatına 2002 yılında Ford Otosan’da Proses Mühendisi olarak başlayan Atacan Güner, 2003 yılında Toyota’da Ar-Ge Malzeme Mühendisi olarak görev aldı. 2005-2012 yılları arasında Toyota İngiltere ve Toyota’nın Brüksel’de bulunan Avrupa Merkezi’nde satın alma departmanında çeşitli görevler üstlenen Güner, 2012 yılında Toyota Türkiye’de Satın Alma Müdürü olarak çalıştı.

ÜÇ YILDIR ASSAN HANİL’DE

2014 yılında otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil ailesine katılan Atacan Güner, sırası ile Tedarik Zinciri Direktörü ve Ticaret Direktörü görevlerinde bulundu. Ağustos 2017 itibariyle Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü görevine getirilen Atacan Güner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği bölümü mezunu, Maltepe Üniversitesi’nde MBA öğrenimini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Atacan Güner, evli ve bir çocuk babası.

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