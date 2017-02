Atakan’lar daha farklı anılmalı

11-12 yaşlarında bir çocuktum. 11 Şubat 1971 gecesini çok iyi hatırlıyorum. O zamanlarda şimdiki gibi cep telefonu, sosyal medya falan yok.

Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak’ta, 3 katlı Köseoğlu Apartmanı”nın birinci katında kiracı olarak oturuyorduk. Ben yatmıştım. Evin telefonunun zili ile uyandım. Babamın acı çığlığı ile yataktan fırladım.

İzmit-Gölcük yolunun Başiskele Mevkii’nde bir trafik kazası olmuş. Bir askeri kamyon, gerekli önlemleri almadan yolun kenarında park etmiş. Değirmendere’de bir toplantıdan dönen, dönemin İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan ile çalışma arkadaşları İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’in içinde bulunduğu otomobil, o karanlık yolda, kenarda ışıksız duran askeri kamyonun altına girmiş. O otomobilde 5 kişi bulunsaydı, beşinci kişi çok büyük olasılıkla rahmetli babam olacaktı. O gece o kazanın ilk duyulduğu evlerden biri eminim bizim evimizdi.

O sert mizaçlı, kimseye taviz vermeyen, her daim katı ve kararlı gözüken babamın, bir çocuk gibi hüngür hüngür ağladığı sahne hâla gözlerimin önündedir.

Bugün 11 Şubat 2017. Leyla Atakan ve 3 arkadaşının trafik kazasında ölümlerinin 46’ncı yıldönümü. Onlar, bu şehrin tarihine “İzmit şehitleri” olarak geçmiş insanlar. Bugün anma töreni yapılacak. Programı İzmit Belediyesi hazırlıyor. Saat 12.00’de Bağçeşme’de Leyla Atakan ve arkadaşlarının kabri başında anma var. Sonra, öğle namazının ardından Fevziye Camii’nde 4 İzmit şehidi için mevlit cemiyeti düzenlenecek.

Kuşkusuz bir anma töreninde, bu dini törenler olmalıdır. Ama İzmit gerçek bir kültür şehri, gerçek bir özel şehir, geleceğe kendisine has dokuları yaşatarak taşıyacak bir şehir olacaksa, Leyla Atakan ve arkadaşları ölüm yıldönümlerinde daha farklı da anılmalıdır.

Leyla Atakan önemli bir semboldü. 1960’lı yılların sonlarında bir şehir merkezinde Belediye Başkanı seçilmiş ilk kadınlardan biriydi. Çok özel bir insandı. Kendisini İzmit’e adamış cesur yürekli bir kadındı. İzmit için yarattığı, şimdilerde pespaye durumdaki mevcut Fuar alanı bile Leyla Atakan’ı unutulmaz yapmaya yeterlidir. O’nunla birlikte hayatlarını kaybeden İsmail Kolaylı, Feridun Özbay, Abdurrahman Yüksel çok özel insanlardı. Tanıyan herkesin sevdiği, saygı duyduğu, sözlerine koşulsuz güvenilen, İzmit’i özel bir kent yapan özel insanlardı.

11 Şubat’lardaki anmaları Büyükşehir Belediyesi düzenlemelidir. İzmit’in, şehrin geleceğinin tartışıldığı geniş kapsamlı paneller bu tarihe denk getirilebilir. İzmit’le ilgili pek çok yarışmanın ödül törenleri 11 Şubat’a denk getirilebilir.

Büyükşehir üstlenmiyor mu? Olabilir. CHP örgütleri büyük, görkemli bir anma programı hazırlayabilir. Siyasetten tamamen arındıralım istiyorsak, KYÖD, ÇYDD, ADD yapabilir. Bu kentte kurulu büyük sanayi kuruluşları, Kocaeli Üniversitesi 11 Şubat’larda İzmit’in tartışıldığı, İzmit’in düşünüldüğü özel etkinlikler yapabilir.

Leyla Atakan ve arkadaşları, “İzmit şehitleri”dir. Bugün aramızdan ayrılışlarının 46’ncı yıldönümü. 46 yıllık dönemde bu şehir bir Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay, Abdurrahman Yüksel yaratamadı. Ruhları şad olsun. Onları unutur ve unutturursak, bizlere de yazıklar olsun.

Bence doğru karar

Türkiye her şeyi tartışır oldu. İktidarın aldığı her karar, yayınlanan her kararnameyi, muhalefet eleştiriyor. Muhalefetin her eleştirisine iktidar “Bunlar terörist” tepkisi gösteriyor.

Oysa, yapılan her şey, alınan her karar yanlış değil. Mevcut iktidarı beğenmeyen herkes de terörist değil. OHAL yetkisi kapsamında yayınlanan son kararnamede alınan kararlardan biri de, seçim dönemlerinde radyo ve televizyonların eşitlik ilkesine uymak zorunluluğunun kaldırılması, bu konuda YSK’ya verilen denetim yetkisinin kaldırılması oldu.

CHP bu kararı tersten okuyarak yerden yere vuruyor, “İktidar bütün medya organlarının kendisine çalışmasını, hepsinin (EVET) yayını yapmasını istiyor” diye yaygara kopartıyor.

Oysa, bence bu karar doğru. Medya organları, yayın yaparken kişilere hakaret etmemeli, yalan haber vermemeli, terörü teşvik eden, terörü savunan tavır içinde olmamalı. Bunlar tartışılmaz kurallardır.

Eskiden sadece TRT’nin televizyonu ve radyoları vardı. Seçim dönemlerinde devletin radyo ve televizyonunun siyasi partilere haber konusunda eşit yer ayırması, elbette önemliydi. Şimdi öyle değil. Her gün 24 saat iktidarı savunanlar da, her gün 24 saat iktidarı eleştirenler de var. İnsanlar da kendi fikirlerine yakın olanları izliyorlar.

“Radyo ve televizyonların seçim-ya da referandum- dönemlerinde her partiye, her görüşe eşit süre ayırması kuralı”, yerel televizyonları bile çok zorluyordu. Son derece saçmaydı. YSK işi gücü bırakıp, Türkiye’deki bütün radyo ve televizyonları denetlemek zorunda kalıyordu. Çok ağır cezalar veriliyordu. Gazeteler, dergiler için uygulanmayan kuralın radyo ve televizyonlar için uygulanması haksızlıktır.

OHAL kararnamesi ile bu saçma ve zorlama eşitlik kuralının kaldırılması, günümüz koşullarında son derece doğru ve demokratik bir karardır. İsteyen TV veya radyo kanalı “EVET”i savunanları, isteyen “HAYIR”ı savunanları konuşturur. Zaten ceza uygulamalarında da haksızlık yapılıyordu. Bu da ortadan kalkmış olur.

Türkiye’de medya doğru haber versin. İnsanlara iftira atmasın. Teröre prim vermesin. Halkı daha fazla kutuplaştırmasın. Yalan haberlerle insanları kışkırtmasın, birbirine düşman etmesin. Bunun dışında kim hangi fikri savunuyorsa, özgürce söylesin.

Ne olur, şu işi biraz gırgıra alalım

Evet. Muhtemelen 16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa Referandumu, ülkemiz, geleceğimiz açısından önemli. Ama ne EVET, ne HAYIR hiç kimse için Dünya’nın sonu değil.

16 Nisan’da “EVET” demeye hazırlananlar da, “HAYIR” demek için heyecanla bekleyenler de birbirinin, ya da bu ülkenin düşmanı değil. Ölümlü Dünya’da yaşıyoruz sevgili dostlar. Ne acılar, ne trajediler, ne ıstıraplar var bu hayatın içinde. Hayatı germemek lazım, hayatı biraz gırgıra almak lazım. Biz toplum olarak birbirimize düşmanlaşma yarışı içinde şaka üretmeyi, olayları biraz gırgıra alarak değerlendirmeyi de unuttuk.

CHP İzmit İlçe örgütü bu gergin ortamda, “HAYIR” oyu için insanları ikna etmek adına “Hayırettin” adını verdiği bir çizgi kahraman yaratmış. CHP’liler vatandaştan “HAYIR” oyu isterken kendileri konuşmayacak, “Hayırettin”i konuşturacaklar.

Bir espridir, bir renktir. Keşke, referandumda “EVET”i savunanlar da Hayırettin’in karşısına bir çizgi kahraman çıkartsalar. Artık ürün tanıtımı amaçlı reklamlarda bile, şakayı öne çıkartan senaryolar, sloganlar işe yarıyor. Siyasette neden olmasın.

Hep birlikte ABD’nin seçimini izledik. Aslında siyaseten büyük gerilim vardı. Amerikan toplamında kutuplaşma vardı. Ama sanatçılar, gazeteciler, bilim adamları, televizyonlarda talkshow sunanlar olayı hep gırgıra aldılar. Seçimlerde taraf olanlar birlikte halkın önüne çıktılar. Zaman zaman atıştılar, birbirlerine laf sokmaya çalıştılar. Bir televizyon programında sunucu Trump’a söylemediğini bırakmadı. Elleriyle başını okşayıp, saçlarını dağıttı.

Biz de bir araya gelmeliyiz. Liderleri aynı masa etrafında tartışırken, şakalaşırken görmeli, tansiyonu düşürmeliyiz. O zaman halk da daha rahat, daha doğru karar verecektir. Bu açıdan bakarak, CHP İzmit ilçe örgütünün “Hayırettin” tiplemesini Türk Siyaseti için yeni ve önemli bir adım olarak görüyorum. Bu fikri geliştirenleri kutluyorum.