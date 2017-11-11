Ata’mızı sevdiği şarkılarla andık

SDKM’de düzenlenen konsere Vali Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğindeki konsere Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, KOÜ Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Baro Başkanı Sertif Gökçe, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizi, İl Jandarma Alay Komutanı Alb.Osman Aslan, Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Alb. Ersin Aydemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan eşleri ile davetliler katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu’nun yönetim kurulu başkanı Ahmet Balkaya, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin hangi koşullarda kurulduğunun iyi bilinmesi ve bizden sonraki nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Balkaya, “4 yıl içinde Samsun’a çıkıp iki kongreyle yorgun ve üzgün bir halka cesaret verip, işgale karşı mücadele başlatıp, Cumhuriyet ve Demokrasinin kilometre taşı olan bir meclis kurup, düşmanın burnunun dibindeyken eğitim şurası yapıp, sonra dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zaferi, diplomatik ve ekonomik bir zafer ile perçinleyip, bir iktisat kongresi yapıp, bir de üzerine Cumhuriyeti kurmuştu. 57 yaşında en verimli çağında hayata gözlerini yumdu. Ömre vefa etse kim bilir daha ne büyük hizmetleri olacaktır.” dedi. Balkaya, Atatürk’ün bir askeri deha ama yurtta sulh cihanda sulh diyen bir barış aşığı, büyük bir devlet adamı, toplu ve sosyal hayata önem veren bil lider olduğunu, sanata ve sanatçıya verdiği önemi de, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından bir kopmuş demektir’ sözleriyle ortaya koyan büyük bir insan olduğunu söyledi.

İZMİR MARŞI SÖYLENDİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım akşamı düzenlediği Atatürk’ü Anma konserinde Ata’mızın sevdiği şarkılar koro ve solo halinde seslendirildi. Konserin son bölümünde Atatürk ve İzmir Marşları, ellerinde Türk Bayrakları bulunan davetliler ayağa kalkarak ve coşkuyla seslendirdiler.

Koro Şefi Ayşen Cengiz’e çiçek verip, koroda yer alan sanatçıları kutladıktan sonra konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, “Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79.yıldönümü. Bu anlamlı gecede Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bundan sonra da bu atılımları gerçekleştirmeye devam edecektir. Koromuz bizlere güzel bir gece yaşattı. Atatürk’ü yeniden anlamak ve O’nun düşüncelerini daha iyi bir noktaya taşıyabilme adına bize düşünme fırsatı verdi” dedi.