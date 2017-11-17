Atatürk belgeseli çekilecek

ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00’te ADD Kocaeli, Biz İzmitiz, Çekül Vakfı ve KYÖD’ün ortaklaşa düzenleyeceği Atatürk Konulu Panel hakkında bilgi verdi. Özdemir, “19 Kasım Pazar günü saat 14.00’te KYÖD’de üniversitelerden hocalarımızın da iştirak edeceği ve halkımızın da davetli olduğu Atatürk konulu panel düzenledik. Herkesi bu panele davet ediyoruz. O gün aynı zamanda 79 yıl önce bu tarihi olaya tanıklık eden ve hala İzmit’te yaşayan 19 tane yurttaşımızı belirledik. Onlar da programımıza gelerek yaşadıklarını, gördüklerini anlatacaklar. Bunu da bir belgesel olarak çekmek istiyoruz. Kocaeli Üniversitesi’nden de söz aldık. Güzel bir belgesel olacağını ümit ediyoruz. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün naşının İstanbul’dan alınarak İzmit Garı’na getirilişinin 79’uncu yıldönümünü anıyoruz.

BELGESEL ÇEKİLECEK

Bilindiği üzere Atamızın naşı Dolmabahçe Sarayı’ndan alınarak Sarayburnu’na top arabaları ile getiriliyor. Oradan Zafer Muhridin’e naklediliyor. Daha sonra Haydarpaşa açıklarında Yavuz Zırhlı Gemisi’ne naklediliyor. Haydarpaşa’dan hareket ederek İzmit’e doğru yola çıkan gemiye Yunanistan, Romanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Sovyet Rusya donanmasının da eşlik ettiği muhteşem bir deniz filosu şeklinde geliyor. İzmit ise mahşeri bir kalabalık. Darıca açıklarına geldiklerine zaman top atışları ile misafir gemiler Yavuz Gemisi’ni selamlayarak İstanbul’a tekrar dönüş yapıyor. Bugünü idrak etmek, unutmamak, yad etmek ve ulusal kahramanımıza bir vefa borcumuz olduğu için her yıl bu programı yapıyoruz. Bu yıl 19 Kasım Pazar günü saat 14.00’de KYÖD’de üniversitelerden hocalarımızın da iştirak edeceği ve halkımızın da davetli olduğu Atatürk konulu panel düzenledik. Herkesi bu panele davet ediyoruz. O gün aynı zamanda 79 yıl önce bu tarihi olaya tanıklık eden ve hala İzmit’te yaşayan 19 tane yurttaşımızı belirledik. Onlar da programımıza gelerek yaşadıklarını, gördüklerini anlatacaklar. Bunu da bir belgesel olarak çekmek istiyoruz. Kocaeli Üniversitesi’nden de söz aldık. Güzel bir belgesel olacağını ümit ediyoruz” dedi.

O GÜNE TANIKLIK EDENLER KONUŞACAK

ADD Kocaeli Şube Temsilcisi ve Çekül Vakfı İl Temsilcisi Numan Gülşah, “Atatürk’ün cenazesini yüz binler uğurladı. Basında yer alan yazılar da uğurlamaya katılan insanların neler düşünüp neler hissettikleri yok. İzmit’te de aynı şey var. O güne tanıklık edenler etrafına söylemiş. Ama ölüp gittiler. Şimdi kalan 19 kişinin düşüncelerini aktarmak için ADD Kocaeli Şubesi, Çekül Vakfı ve İletişim Fakültesi olarak ortak bir çalışma yaptık. Önümüzdeki günlerde belirlediğimiz kişilerin evinde belgesel çekimi yapacağız. Bizim ulaşamadığımız kişiler varsa sizlerin aracılığı ile iletişime geçerlerse çok sevineceğiz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

