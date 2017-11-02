Atatürk düşmanlarına Arpacı’dan sert tepki

Arpacı, son yıllarda İstiklal Savaşının lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilmesinin son zamanlarda adeta moda olduğunu hatırlattı, “Kendilerini gazeteci, yazar, araştırmacı vs. olarak niteleyen, başında fes, boynunda kravat bulunan meczuplar, soytarılar televizyonlarda gezdirilerek Atatürk'e hakaret etmeleri için yarıştırılıyorlar. Asıl üzücü olan ise şuanda sahip oldukları makamı, gücü cumhuriyete ve onun kurucusu olan Atatürk'e borçlu olan şahısların bu duruma sessiz kalmalarını veya kemküm ederek cılız bir tepki göstermeleridir” dedi.

15 TEMMUZ’U ANLAMAYA ÇALIŞSINLAR

İki yıl önce İngiltere'de yapılan bir ankette ‘Tarihteki en büyük düşmanı kim olarak görüyorsunuz?’ sorusuna İngiliz halkının büyük çoğunluğun Atatürk cevabını verdiğini aktaran Ayhan Arpacı, şunları dile getirdi:

“Bu anket bile içimizdeki Atatürk düşmanlarının hangi amaca hizmet ettiğinin bir göstergesidir. Osman Devleti'ni yıkan Türkiye Cumhuriyeti değildir. Türkiye Cumhuriyeti; yıkılan, yağmalanan Osmanlı Devleti'nden Atatürk ve liderlik ettiği Türk Milletinin kurtarabildiğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sömürgecilere karşı Türk milletini nasıl bir araya getirdiğini hala anlayamamış, Atatürk düşmanlığını marifet sanan geri zekâlılar Atatürk'e hakaret etmeden önce üzerinden sayılı gün geçmiş olan 15 Temmuz'u anlamaya çalışmalıdır.”

Ayşegül Kalaycı