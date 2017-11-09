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Atatürk heykeli çevresine kırmızı çiçekler 

Atatürk heykeli çevresine kırmızı çiçekler 

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Saat Kulesi altındaki Atatürk heykeli çevresinde düzenleme yapıldı. 

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Belediye ekiplerince resmi törenlerin de yapıldığı Atatürk heykeli önüne binlerce kırmızı renkli kasımpatı çiçeği dikildi. Ayyıldız şekli verilen çalışma ile bölge ayrı bir güzelliğe büründü. Yetkililer, Saat Kulesi ve çevresinde sık sık bakım ve onarım çalışması yapıldığını söylediler.

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