Atatürk heykeli çevresine kırmızı çiçekler 

Belediye ekiplerince resmi törenlerin de yapıldığı Atatürk heykeli önüne binlerce kırmızı renkli kasımpatı çiçeği dikildi. Ayyıldız şekli verilen çalışma ile bölge ayrı bir güzelliğe büründü. Yetkililer, Saat Kulesi ve çevresinde sık sık bakım ve onarım çalışması yapıldığını söylediler.