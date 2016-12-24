Atatürk heykelinin kaldırılmasına tepki

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Nicomedia Akademi Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi, Kocaeli Turizm Derneği, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi, Eğitim İş Kocaeli Şubesi ve Biz İzmit'iz grubu ortak basın açıklamasıyla Atatürk heykelinin kaldırılmasını kınadı. KYÖD de düzenlenen toplantıda ortak basın açıklamasını KYÖD Başkanı Mehmet Toker okudu. Atatürk heykelinin kaldırılmasının kabullenebilir bir davranış olmadığını söyleyen Toker, "Rize'de yıllardır Cumhuriyet Meydanı olarak bilinen meydanın Rize Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde ismi değiştirilerek meydandaki Atatürk heykelinin yerini değiştirme gerekçesi ile sökülerek kaldırılması tüm Türkiye'de olduğu gibi yürek sızlatan ve asla kabul edilemez bir olaydır. Dört bir yanımızda sorunlarla iç içe olduğumuz, hemen her gün şehitlerimizle vedalaşmakta olduğumuz, gencecik fidanlarımızı toprağa vermekte olduğumuz bir süreçte cumhuriyetin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin kaldırılması sıradan görülebilir ve kabullenilebilir bir davranış ve eylem değildir. Tüm dünyaya mal olmuş, neredeyse bir yüzyılı geride bıraktığımız bir dönemde tüm dünyada artan düzeyde örnek alınan, saygı ile anılan bir lideri Anadolu topraklarının yaşam tarihinden silmek hiçbir gücün haddi değildir. Ulu önder Atatürk'ün önünde saygı duruşunda bulunmak, ona ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayı gerektirir. Bu adımı atanları şiddetle kınıyoruz. Sessiz kalma eğiliminde olan yetkilileri duyarlı olmaya ve gereğini yapmaya çağırıyoruz" dedi.