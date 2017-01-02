Atatürk Kır Koşusuna büyük ilgi

Değirmendere’de her yıl düzenlenen okullar arası Atatürk Kır Koşusu önce gün yapıldı. Ortaokul ve liselerin katıldığı yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek için yoğun çaba gösterdiler.

100’E YAKIN KATILIMCI VARDI

Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ortaokullar ve Liseler arası Kız- Erkek “Atatürk Kır Koşusu’’ Değirmendere Çınarlık Meydanı Yüzbaşılar Sahilinde gerçekleştirildi. Koşuya 100’e yakın sporcu katıldı.

HER YIL GELENEKSEL OLARAK YAPILDI

Her yıl geleneksel olarak Değirmendere’de koşulan yarışmalara katımlı çok fazla oluyor. Bu yılda Yarışmalara Gölcük halkının ve öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Koşu sonunda Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızıldağ, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhyettin Yıldırım verdi.

Yarışmada Dereceye Giren Öğrenciler:

Genç Kızlar

1.Ece Türkmen

2.Zeynep EROĞLU

3.Erva KARAOVALI

4.Leyla İLTER

Genç Erkekler

1.Taha KARACA

2.Yiğit METİN

3.Emirhan ŞİMŞEK

4.Eray SERT

Yıldız Kızlar

1.Nafiye SIĞINÇ

2.Burcu ARSLAN

3.Zümre Nur DOĞRU

4.Münevver ERZİNCAN

Yıdız Erkekler

1.Berat KARTAL

2.Emre KURT

3.Umut KOŞOĞLU

4.Berat Can KUZGUN

Küçük Kızlar

1.Sudenur GÖKMEN

2.Fatma ÖNCEL

3.Rumeysa ATABAŞ

4.Beren DİLBİLİR

Küçük Erkekler

1.Özgür ERSİN

2.Ahmet GEVEN

3.Murat BOR

4.Berke ÖZMUTAF