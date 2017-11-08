Atatürk, sevdiği şarkılarla anılacak

Atatürk’ün sevdiği şarkılar, birbirinden özel nağmelerle; Nuray Polat, Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen tarafından seslendirilecek. 11 Kasım Cumartesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da düzenlenecek anma programında Atatürk’ün severek dinlediği eserler seslendirilecek.

VEFATININ 79. YIL DÖNÜMÜ

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler Konserinde Atatürk’ün vefatının 79. Yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlenecek. Atatürk’ün severek dinlediği zaman zamansa eşlik ettiği Kırmızı Gülün Âli Var, Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem, Çökertmeden Çıktımda Halil'im, Mehrali Bey Ağıtı, Ata Barı, Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın, Köroğlu Solağı, Yanık Ömer, Havada Bulut Yok eserleri solistler Nuray Polat, Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen tarafından seslendirilecek.

