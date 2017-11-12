Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk’ün 79. ölüm yıldönümünde, anma programı gerçekleştirildi. Atatürk’ün sevdiği şarkılar, birbirinden özel nağmelerle; Nuray Polat, Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen tarafından seslendirildi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu özel anma programında Atatürk’ün severek dinlediği eserler seslendirildi.

ŞARKILAR BİRLİKTE SÖYLENDİ

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler Konserinde birbirinden özel nağmeler mikrofonlardan süzülerek dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Bu özel anma programında Atatürk’ün sevdiği şarkılar dinlendi ve hep birlikte eserlere eşlik edildi. Şarkılara eşlik eden katılımcılar arka fonda Ata’nın fotoğraflarının yer aldığı barkovizyon eşliğinde, Atatürk’ün severek dinlediği şarkılarla Atayı andı.

ÖLÜMÜNÜN 79. YIL DÖNÜMÜ

Kırmızı Gülün Âli Var, Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem, Çökertmeden Çıktımda Halilim, Mehrali Bey Ağıtı, Ata Barı, Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın, Köroğlu Solağı, Yanık Ömer, Havada Bulut Yok gibi Atatürk’ün severek dinlediği şarkı ve türküler solistler tarafından seslendirildi. Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 79. Yıl dönümünde onu anmak için Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezine gelen konuklar tarafından da eserlere eşlik edildi. Bu özel günde Atatürk sevdiği şarkı ve türküler seslendirilerek ve dinlenerek anıldı.