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Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 84. yıl dönümü

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Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 84. yıl dönümü
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı. 

Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, ilçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karamürsel Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, 84 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin, bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadıklarını söyledi.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Belediye Başkan Vekili Ali Karacan, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 

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