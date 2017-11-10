Ata'yı anma programları
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, ilk etkinlik Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Heykeli önünde düzenlenecek.
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İKİ DAKİKA HAYAT DURACAK
Çelenk sunma etkinliği sonrası, saat 09.05’te tüm Türkiye’de iki dakika süreyle sirenler çaldı, Atatürk’ün manevi huzurunda herkes saygı duruşunda bulunuldu. İzmit’teki resmi anma töreni ise, saat 10.00’da SDKM’de yapılacak.
FARKLI PROGRAMLAR
10 Kasım kapsamında bugün okullarda, çeşitli STK’larda da anma etkinlikleri düzenlenecek. SDKM’de akşam saat 20.00’de Atatürk’ü Anma Konseri var. ADD Yahya Kaptan Şubesi’nin KYÖD’de saat 18.00’de başlayacak konferansına da Doç.Dr.Orhan Çekiç konuşmacı olarak katılacak.
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