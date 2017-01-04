Ateş’e destek oldular

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Özmural, görevinden uzaklaştırılan BES Şube Başkanı Gülizar Ateş’e destek oldu.

Özmural, “Gülizar Ateş’in görevden uzaklaştırılmasını şiddetle kınıyorum. Yaşadığımız olaylar her geçen gün şiddeti artarak devam ediyor”

DESTEK İÇİN GELDİLER

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ünal Özmural, Makine Mühendisleri Kocaeli Şube Saymanı Mahmut Köse ve Şube Müdürü Gültekin Keskin Büro Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyarette bulunarak geçtiğimiz hafta görevinden uzaklaştırılan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kocaeli Şube Başkanı Gülüzar Ateş’e destek verdi.

Ziyarette KESK Kadın Platformu üyeleri ve KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri de yer aldı.

GÜCE İHTİYAÇ VAR

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ünal Özmural, yaşanan olay karşısında tepkilerini göstermek adına ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Özmural, “15 Temmuz Türkiye için bir kara gün olmakla birlikte, ondan sonra yaşanan süreçte 15 Temmuz’a sebep olanların dışında yer alan arkadaşların görevden alınmış olmalarını TMMOB olarak rahatsızlıklarımızı kamuoyuyla paylaştık. Gülizar Ateş’in görevden uzaklaştırılmasını şiddetle kınıyorum. Yaşadığımız olaylar her geçen gün şiddeti artarak devam ediyor. Kaygının ötesinde bir boyuta ulaştı. 2017’nin artık bir demokrasi yılı olması noktasında hepimize görevler düşüyor. Kınamanın ötesinde omuz omuza mücadele etmemiz lazım. Umudu yaratacak bir güce ihtiyaç var” dedi.

DAHA DA GÜÇLENİYORUZ

BES Kocaeli Şube Başkanı Gülüzar Ateş ise şunları söyledi: “Bu ziyaret çok anlamlı. Bize ayrı bir güç veriyor böyle ziyaretler. Bu ülkede 15 Temmuz öncesinde de ciddi baskılar altındaydık. Ama 15 Temmuz’dan sonra iktidar kendisine muhalif kim varsa bunları yok etme çabasına girdi. Ülkenin aydınlarını, faaliyet gösteren dernekleri her şeyi kapatma yoluna gitti. Sırada KESK kalmıştı. KESK bir emek örgütü. İlk önce genel başkanımız ihraç edildi. Ardından 148 tane şube başkanı ve üyelerimizi, ilçe temsilcilerimizi, ihraç ettiler. En son 27 Aralık’ta beni uzaklaştırdılar, 28 Aralık’ta da 54 tane arkadaşımızı görevden uzaklaştırma yazısıyla çalışma hayatlarına son verdiler. Tek sorun muhalif olmaları. Zannetmesinler ki biz geri adım atacağız, mücadeleden vazgeçeceğiz. Daha da güçleniyoruz.”

Çiğdem ARMAĞAN