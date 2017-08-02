Ateşle oynayan çocuk evi kül edecekti

Olay bugün akşam üzeri Yenişehir Mahallesi Bekir Sokak No:8/1 adresindeki dubleks bir evde meydana geldi. İddialara göre; 3 katlı evin üst katında oyun oynayan 2,5 yaşındaki Bilal Çetin annesi mutfakta iken yatak odasındaki bebek arabasını çakmakla yaktı. Dumanları görüp ağlamaya başlayan çocuğunun sesine gelen anne Esra ile baba Mehmet Çetin (23) yangına müdahale etmeye çalıştı. Olayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı, İZGAZ ekipleri de binaya giden doğalgazı kesti. Olaydan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih OSMA