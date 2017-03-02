Ateşspor ruhu geri dönüyor

İlimizin en kökü ve eski kulüplerinden, 1951 yılında kurulan Köseköy Ateşspor, daha sonraki dönemlerde önce Köseköy Belediyespor, son 3 yıldır da Kartepe Belediyespor olarak hizmet veriyor.

1994 yılında Ateşspor ismi ilimiz futbolundan silinmişti. Köseköy’de daha önce yöneticilik yapmış isimler Ateşspor’un ismini yaşatmak, yeniden eski günlerine dönmek adına önemli bir misyon üstlendiler.

2.KÜME’DEN BAŞLADILAR

Bir dönem Kocaeli amatör futbolun lokomotif takımı olan Köseköy Ateşspor, ilimiz futboluna yetiştirdiği simlerle de dikkat çekiyordu. Köylü lakaplı Mustafa Altıntaş’ın da yetiştiği kulüp olan Ateşspor, bu sezon 2.Küme’de lige giriyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, ayrıca küçük yaş gruplarında U-16 Ligi’nde faaliyet gösteriyor. Ateşspor’u bu sezon lige bu takımda yetişmiş, yönetici ve teknik adamlık görevinde bulunan Mustafa Şahın görev yapıyor. Şahin’in yardımcılıkların İbrahim Ankaz ile Temel Altıntaş yapıyor.

KURUCU BAŞKAN MİKAİL AYDINLI

Kırmızı-Lacivertli ekibin kurucu yönetim kurulunda 11 isim yer alıyor. Bu oluşumun içinde olan eski başkanlardan Ali Hancı gibi isimler ise dışarıdan yardımcı oluyor. Kulübün Kurucu Başkanı Mikail Aydın oldu. Okay Çelik başkan yardımcısı, Emre Hancı Genel Kaptan, Yalçın Küçük Futbol Şube Sorumlusu görevini üstlendi. Başkan Aydınlı, “Kulübün kuruluş aşamasında bizlere destek olan Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez, Murat Sabri Çakır, Faruk Sarman ve Mehmet Filiz, Köseköy’de ticaretle uğraşan esnaflarımız maddi manevi bizimle oldular onlara da buradan teşekkür ediyoruz” dedi.

“GENÇLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başkan Aydınlı yeni oluşumun en büyük amacının Köseköylü gençlere hizmet etmek olduğunu belirterek, “ 2.Küme’den yeni bir takım kurduk. Kadromuzda bulunan oyuncuların tümü Köseköylü. 2.Küme U-16 ve U-19 yaş gruplarında lige giriyoruz. Hedefimiz gençlere hizmet etmek, onlara spor yapma imkanı sağlamak. Ahlaklı gençleri topluma kazandırmak, onları kötü alışkanlıklarından uzak tutmak istiyoruz. Köylü Mustafa Altıntaş, çocukları Yusuf, Yaşar ve Ömer, Fatih Sarman, Faruk Sarman ve Mücahit gibi isimleri yetiştiren kulübümüz, yeni isimleri Kocaeli futbolcuna kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.