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Ateşspor ve Zabıtan kazandı

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Ateşspor ve Zabıtan kazandı
2.Küme’de hafta içi mesaisinde heyecan B, D ve F Grubu maçları ile devam etti.

Önceki akşam da D Grubu’na dahil maçlardı. Ligin yeni takımı Köseköy Ateşspor, Arslanbey Stadı’nda konuk ettiği İzmit FK’yı 2-1 yendi, üst sıralar için iddialı konuma geldi. Alt sıralarda bulunan Beşyol Zabıtanspor ise grubun genç ekiplerinden Körfez İlçesi Birlikspor’u 4-2 ile geçti, puanını 7’ye yükseltti. 

KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİKSPORLU MEHMET’İN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Beşyol Zabıtan ile Körfez İlçesi Birlikspor arasında önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nın son dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede ters düşen Körfez İlçesi Birliksporlu Mehmet’in dili boğazına kaçtı. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki görevli sağlık memuru ile Beşyol Zabıtanspor’un Teknik Sorumlusu Lütfullah Karaosmanoğlu anında müdahale etti. Genç futbolcu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç futbolcunun durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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