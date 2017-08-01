Atı ölen vatandaş üzüntüye boğuldu

İzmit Yenimahalle İren Sokak No.14 D.3 adresinde kiracı olarak yaşayan Nazmi Kirazoğlu, dün akşam saat 00.24 sıralarında atını kapalı alanda durduğu yerden dışarı hava almak için çıkardıktan sonra, at bir anda yere yığıldıktan bir süre sonra öldü.

Haber verilmesi üzerine İzmit Belediyesinden gelen Zabıta ekipleri, atı uygun bir yere gömmek için araçla alıp götürdü

YENİ BİR AT ALACAK GÜCÜM YOK

Yaşadığı üzüntüyü tarif edemeyen ölen At’ın sahibi Nazmi Kirazoğlu ise tek geçim kaynağı atını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeydi. Çünkü 7 çocuğunu çöp toplayarak geçindiriyordu. Kirazoğlu, "Çocuklarımı çöp toplayarak bakıyorum. Hayvanımın hiçbir şeyi yoktu. Dün akşam kapalı alandan dışarıya hava alsın diye çıkardım ağacın yanına gelince önümde bir anda yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamadım. At’ım öldü. Çok üzüntülüyüm. 2 bin 500 TL bir atın değeri. Benim bu kadar param yok. Yetkililerimiz yardımcı olsun ne olur. Başka geçim kaynağım yok’’ şeklinde konuştu.