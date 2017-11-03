Atıcılar üçüncü oldu

46 sporcunun katıldığı turnuva hayli çekişmeli geçti. Turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü adına yarışan atıcılar 2 birincilik, 1 ikincilik madalyası kazanarak Büyükler Trap Kategorisinde takım halinde 3. oldu.

GÜVENCİN İLE İLBİLGİ BİRİNCİ, ŞAHİN İKİNCİ OLDU

Turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü adına yarışan atıcılardan; Yıldızlar Trap kategorisinde Süleyman Güvercin ile Gençler Trap Kategorisinde Murat İlbilgi 1., Büyükler Skeet Kategorisinde ise Mustafa Serhat Şahin 2. oldu. 29 Ekim Atıcılık Trap & Skeet Cumhuriyet Turnuvasında üst düzey bir performans sergileyen mavi beyazlı atıcılar Büyükler Trap Kategorisinde de takım halinde 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. Heyecanlı geçen turnuvanın sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verdi.