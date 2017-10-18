Atıcılardan tam isabet
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun etkinlik takviminde yer alan Skeet Bölgesel Cumhuriyet Kupası, 13-15 Ekim tarihleri arasında Bursa Trap-Skeet Olimpik Atış Poligonunda yapıldı. 46 sporcunun katıldığı turnuva hayli çekişmeli geçti.
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MUSTAFA SERHAT’TAN BÜYÜK BAŞARI
Turnuvada Büyük Erkekler Kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu milli atıcı Mustafa Serhat Şahin, Skeet Büyük Erkekler Kategorisinde 114 puan atarak finale yükseldi. Finallerde 60/55 isabetli atış ile birincilik kürsüsüne çıkan Şahin; bunun yanı sıra Türkiye final rekorunu da kırarak büyük bir başarıya imza attı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü altyapıya verdiği önemin karşılığını her branşında olduğu gibi atıcılıkta da alıyor. Turnuvada yıldızlar, ve gençler kategorisinde de yarışan mavi beyazlı kulüp sporcularından; Süha Güray 58 puan atarak yıldızlarda 1., Muhammet Bilal Sülün 58 puan atarak yıldızlarda 2. ve Eren Çiftçi 56 puan atarak gençlerde 1.’lik kürsüsüne çıktı.
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