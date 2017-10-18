Atıcılardan tam isabet

MUSTAFA SERHAT’TAN BÜYÜK BAŞARI

Turnuvada Büyük Erkekler Kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu milli atıcı Mustafa Serhat Şahin, Skeet Büyük Erkekler Kategorisinde 114 puan atarak finale yükseldi. Finallerde 60/55 isabetli atış ile birincilik kürsüsüne çıkan Şahin; bunun yanı sıra Türkiye final rekorunu da kırarak büyük bir başarıya imza attı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü altyapıya verdiği önemin karşılığını her branşında olduğu gibi atıcılıkta da alıyor. Turnuvada yıldızlar, ve gençler kategorisinde de yarışan mavi beyazlı kulüp sporcularından; Süha Güray 58 puan atarak yıldızlarda 1., Muhammet Bilal Sülün 58 puan atarak yıldızlarda 2. ve Eren Çiftçi 56 puan atarak gençlerde 1.’lik kürsüsüne çıktı.

